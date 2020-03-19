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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem (2)

Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem (2)

- Deprem sonrası vatandaşların sokağa çıkması Elazığ 'da 5 büyüklüğünde depremELAZIĞ (AA) - Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.53'te Sivrice'de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin, 21,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İnternet Sitesi Deprem 

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