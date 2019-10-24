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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ'da 5 ayrı hırsızlığa karışan 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da 5 ayrı hırsızlığa karışan 3 şüpheli tutuklandı

-şüphelilerin adliyeden çıkartılması

Tron Polis Akalan Hırsız Nitelik 

--Ele geçen malzemeler

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ polisinin yaptığı çalışmada 5 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenip yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 3 iş yeri, bir ev ve bir motosiklet hırsızlığına karışan şüpheliler M.A., F.Ç. ve Ü.D. belirlendi. Tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerden çalınan motosiklet, 22 bin TL para, 15 bin TL değerinde inşaat, el aletleri ile 3 adet bilgisayar, 1 adet av tüfeği, elektronik eşyalar ve bakır malzemeler ele geçti. Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli nitelikli hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.Mahkeme karşısına çıkartılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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