Elazığ’da 4 kişinin yaralandığı olayda tüfeği kullanan şüpheli yakalandı

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da 4 kişinin yaralandığı silahlı bıçaklı kavgada tüfeği kullanan şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olay, 7 Mart Perşembe günü İzzet Paşa Mahallesi Hacı Kaya Sokak'ta bulunan bir yufkacıda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan kişiler iş yerine pompalı tüfek ve bıçakla saldırdı. Saldırıda, biri ağır olmak üzere 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.Olaya karışan ve tedavileri yapılan şüphelilerden E.Ç. ve E.G. tutuklandı. Kavgada tüfek kullanan ve kaçan şüpheli F.K'nin yakalanması için ise polis çalışma yaptı. Polisin yerini tespit ettiği şüpheli F.K. kullandığı pompalı tüfek ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

