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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ'da 4 katlı binada çatı yangını

Elazığ'da 4 katlı binada çatı yangını

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Çatı Yangını Yangına Müdahale 

--polis ekiplerinin çevre güvenliği alması
--yangına müdahale edilmesi
--tedbir amaçlı sağlık ekiplerinin gelmesi
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da 4 katlı bir binanın çatı kısmında yangın çıktı. Yangın, Nailbey Mahallesi General Hakkı Talay Caddesinde bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.Olay yerine tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti.Büyümeden kontrol altına alınan yangın söndürüldü. (MK-HİV-
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