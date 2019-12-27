Elazığ'da 4.9'luk deprem İzle



- Elazığ'da saat:10.02 sıralarında 4.9'luk deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 10.02 sıralarında merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre altında olduğu belirtildi. Deprem kent merkezinde de hissedildi.



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