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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Elazığ'da 363 konuta bin 413 kişi başvurdu Haberi

Elazığ'da 363 konuta bin 413 kişi başvurdu Haberi

-kura çekimi

Çekim Bakanlık Allah Kura Çekimi 

--vatandaşların beklemesi
--çıkanların sevinmesi
--çıkmayanların üzülmesi
--ev sahibi olan ve olmayan röp
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı devam eden 363 konutun sahiplerinin belirlenmesi için kura çekildi. Kura çekiminde ev sahibi olamaya hak kazananlar vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. TOKİ’nin, Elazığ Bizmişen Aşağı Holpenk Mahallesinde alt gelir grubu ve sosyal konut uygulaması kapsamında yapılan 363 konuta bin 413 başvuru yapıldı. Bunun üzerine hak sahiplerinin belirlenmesi için 2. Noter huzurunda Yakup Kılıç Spor Salonu’nda kura çekimi yapıldı. Salonun tamamen dolduğu kura da ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük sevinç yaşadı. Sevinçli ve heyecanlı olduğunu belirten 68 yaşındaki 3 çocuk annesi Hayriye Karabulut, “İnşallah herkese nasip eder. 3 defadır giriyordum. Bugün de nasip oldu. Şansım rast geldi. Şehirde 40 senedir kiradaydım” dedi.
65 yaşındaki 4 çocuk annesi Fatma Çuğ ise, “3’üncü seferdir giriyordum. Ne köyde evim var ne de burada var. Bir kuru canım birde maaşım var. Çok sevindim. Allah herkese böyle bir mutluluk versin” diye konuştu.
5 defadır yazıldığını fakat çıkmadığını ifade eden Muharrem Eröz, “Demek ki şans bize gülmüyor. Takdiri ilahi. Devlet hakikaten büyük işler yaptı. Herkesin yazılmasını isteriz. Ama olmayınca olmuyor. 40 senedir evimiz yok.5 defada yazılıyoruz ama hiç çıkmadı. Ama yaptıkları hizmet çok güzel” şeklinde konuştu.
(CK-HİV-
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