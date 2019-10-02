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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ'da 3 tırda zulalanmış şekilde 400 paket kaçak sigara ele geçirildi İzle

Elazığ'da 3 tırda zulalanmış şekilde 400 paket kaçak sigara ele geçirildi İzle

-Cep telefonu görüntüsü-

Jandarma Bandrol Sigara Harekete Geç Kaçak Sigara 

-Sigaraların tırlardan çıkarılması

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da jandarma ekipleri 3 tırda zulalanmış şekilde 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ( KOM) Şubesi ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde 3 tırda kaçak sigara olduğu bilgisine ulaştı.Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, tırları durdurarak arama yaptı.Aramada tırların belirli bölgelerine özenle yerleştirilmiş 400 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınıp yasal işlem yapıldı.Şüphelilerin sigaraları satmak için müşteri aradığı da öğrenildi.
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