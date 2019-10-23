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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ'da 3 okulda 'Destek Eğitim Odaları' açıldı

Elazığ'da 3 okulda 'Destek Eğitim Odaları' açıldı

-çocukların oyun oynaması

Kütüphane Öğretmenler Öğretmen Kullar Öğrenciler 

--çocukların kütüphanede kitap okması
--çocukların bilgisayarla oynaması
--genel detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da 3 ilkokulda 'Destek Eğitim Odaları' açılarak, öğrencilerin hizmetine girdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Goncalar Solmasın Derneği tarafından, Avukat İbrahim Gök, Şair Hayri ve Mustafa Birbay İlköğretim okullarına Destek Eğitim Odaları kuruldu. Yapımı tamamlanan odalar bugün düzenlenen törenlerle öğrencilerin kullanıma sunuldu. Çeşitli oyuncak ve tasarım aletlerinin bulunduğu odalara kavuşan öğrenciler, büyük sevinç yaşadı. Destek Eğitim Odalarının Türkiye'ye bir model oluşturduğunu belirten Goncalar Solmasın Derneği Başkanı Hacı Ormanoğlu, “Çocuklarımız özeldir. Onlar için özel programlar yapacağız. Destek eğitim odasının bir modelini nasıl oluşturabiliriz dedik ve bugün açılışını yapıyoruz. Avukat İbrahim Gök, Şair Hayri ve Mustafa Birbay ilköğretim okullarında destek odalarını açtık. Başka hayır severlerin katkıları ile başka ilçelerde böyle projeler yapacağız. Kış geliyor, çocuklar dışarıda oynayamıyor ve etkinlik yapamıyorlar. Testlerin arasında kalmışlar bu şekilde mutlu bir nesil yetiştiremeyiz” dedi.
Okulda destek odasının açılışını yaptıklarını aktaran Şair Hayri İlkokulu Müdürü Mehmet Koç, “Faaliyete koymak için toplanmış bulunmaktayız. Memleketimize ilimize hayırlı olsun. Öğrencilerimiz burada eğitim görüp, eksiklerini tamamlayacaklar. Hangi derste eksiklikleri varsa burada öğretmenlerimiz ile beraber o eksiklikleri tamamlayacaklar” diye konuştu.
Çok mutlu olduğunu dile getiren öğrencilerden Elif Naz Şeker ise, "Bilgisayarlarla oynayacağım, kitap okuyacağım. Aynı zamanda eğlenceli zaman geçireceğim" şeklinde konuştu.
(MHŞ-CK-
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