Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ'da 250 öğrenci ile muhteşem kareografi

Elazığ'da 250 öğrenci ile muhteşem kareografi

-öğrencilerin ay yıldız oluşturması

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Sosyal Medya Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Ay Yıldız 


- Elazığ’da 250 öğrencinin katılımıyla hazırlanan ay yıldız kareografisi hayran bıraktı. Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi tarafından öğretmenlerin organizasyonuyla öğrenciler , İstiklal Marşı'nın Kabulünü kutlamak için koreografi çalışması yaptı. Beden eğitimi öğretmenleri Gökçen Güler Acar ve Zülküf Kaya'nın koordinesinde 250 öğrenci 5 gün boyunca prova yaparak ay yıldız kareografisini yapmayı başardı. 5 gün süreni çalışmanın ardından 250 öğrenci, öğretmenlerinin komutuyla birlikte tek sıra halinde koşar adım yürüyüp bedenleriyle ay yıldız oluşturdu. Başarılı bir şekilde oluşturulan bayrak sonrası öğrenciler hep bir ağızdan istiklal marşını okudu. O anların Drone ile görüntülenmesi ise güzelliği ortaya çıkardı. Görüntüler sosyal medyada da büyük beğeni topladı. (RY-HİV-
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı