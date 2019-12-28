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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Elazığ'da 24 saatte 36 artçı deprem meydana geldi İzle

Elazığ'da 24 saatte 36 artçı deprem meydana geldi İzle

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

( ELAZIĞ - ARŞİV) ELAZIĞ

Artçı Deprem Deprem Bild 


- Elazığ’da dün sabah saat: 10.02 sıralarında meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremin ardından 24 saatte 36 artçı deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) dün Elazığ'da saat 10.02 sıralarında merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirmişti. 4.9'luk depremin ardından peş peşe artçı depremler meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre, son 24 saat içinde 4.9'luk deprem sonrasında 1.0 ile 3.8 arasında şiddeti değişen 36 artçı deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Sivrice ilçesi Gözeli Köyü çevresinde 5 ev hasar görmüş, kent merkezin de ise 1 binanın sıvaları dökülmüştü. Öte yandan bazı köylerde de bir kaç evin eklenti yerlerinde yıkılma olmuştu. (RY-HİV-
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