Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Elazığ’da, 2018 yılının son konseri düzenlendi

Elazığ’da, 2018 yılının son konseri düzenlendi

Sineviyon göstrisi

-Konserin başlaması ve devam etmesi
-Koro şefi röp.

( ELAZIĞ )- Her zaman dolu salona söyleyen devlet korosunun halka açık konserine bu sefer vatandaşlar -8 derecelik soğuk nedeniyle çok ilgi göstermedi ELAZIĞ

- Elazığ’da 2018 yılının son halka açık son konserine,kar ve-8 derecelik soğuk havanın etkisiyle ilgi az oldu. Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından konser düzenlendi.
Nurettin Ardıçoğlu Kültür merkezinde düzenlenen konser Yusuf Nar Kesenin hayatını anlatan sinevizyon gösteri ile başladı.
Konser de 16 tane eser seslendirildi. 11'i solo 5'i koro şeklinde seslendirilen konsere, kentte kar ve soğuğunda etkisiyle az sayıda vatandaş katıldı.
Her ay halka açık konserleri olduğunu ifade eden Koro Şefi Kenen Çimtay, “2018 yılın son konseridir. Yusuf Nar Kesen besteleridir. Bugün 16 beste seslendireceğiz. 11 tanesi solo, bir kaç tanesi de kora şeklinde icra edilecek. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı bir koro olduğumuz için böyle bir konser faaliyeti gerçekleştirmemiz zorunludur. Turnelerimiz olur. Şehir dışıda oluyor. Oralarda Harput mahali musikisinin tanıtımını da yapıyoruz. Yılın son konserini Yusuf Nar Kesen besteleriyle yaptık” dedi.
(MHŞ-HİV-
İlgili Foto Galeriler
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı