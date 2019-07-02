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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Elazığ'da 200 organik kovan dağıtıldı Haberi

Elazığ'da 200 organik kovan dağıtıldı Haberi

- Programa katılanlardan detaylar - Kovan alan çiftçilerden fon - Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan'nın konuşmasıELAZIĞ (AA) - Karakoçan ilçesinde arıcılık yapan 20 üreticiye 200 organik kovan dağıtıldı.Organik arıcılık ve bal üretiminin yaygınlaştırılması ve kontrolü projesi kapsamında Karakoçan ilçesinde arıcılık yapan 20 üreticiye El Sanatları Eğitim Merkezinde düzenlenen törenle organik kovan verildi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, yaptığı konuşmada, kentin coğrafi koşulları, iklimi ve bitki florası zenginliğiyle arıcılık için oldukça elverişli olduğunu söyledi.

Elazığ 'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu kaydeden Karahan, daha önce de kentin birçok ilçesine kovan dağıtımı yaptıklarını belirtti.
Karahan, "Bizler de sahip olduğumuz bu potansiyeli daha da geliştirmek arıcılığımızı bir adım öne götürmek bal üretimimizi artırmak için değişik projeler uyguluyoruz." dedi.

Bal Üretimi Tarım Hayvancılık Hayvan Trol 

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