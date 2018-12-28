Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Elazığ’da 2 ayrı zincirleme kaza: 23 araç birbirine girdi

Elazığ’da 2 ayrı zincirleme kaza: 23 araç birbirine girdi

zübeyde hanım caddesinde olan kaza

Gizli Buzlanma Zübeyde Hanım Zincirleme Kaza Çaydaçıra Kavşağı 

-çaydaçıra kavşağında 13 araçlı kaza
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da buzlanma nedeniyle meydana gelen 2 farklı zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi. İlk kaza merkez Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde oluşan gizli buzlanma nedeniyle 10 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi yaralandı. İkinci kaza ise merkez Malatya Caddesi Caydaçıra Kavşağı çıkışında meydan geldi. Kazada 13 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Öte yandan gün içerisinde merkez ve bağlantı yollarında buzlanma nedeniyle 17 kazanın daha meydana geldiği, toplamda 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Anız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralıAnız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralı
Turistler Gitti Takıları Definecilere KaldıTuristler Gitti Takıları Definecilere Kaldı
İstanbulda 32 Adrese Narkotik Operasyonu: 40 Gözaltıİstanbulda 32 Adrese Narkotik Operasyonu: 40 Gözaltı
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı