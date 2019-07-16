Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İzle

-sinevizyon

-katılanlar

-türküler ve vatandaşların bayrak sallaması

-katılanlar

-konuşmalar

-dua



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da 15 Temmuz demokrasi zaferinin 3. yıl dönümüne binlerce kişi katıldı.

kapsamında program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mehteran takımı yer aldı.Daha sonra 15 Temmuz darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterisi izlendi. 15 Temmuz’un Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Çok şükür çok aziz milletin fertleriyiz bundan onur ve gurur duyuyoruz. Tarihe damgasını vurmuş tarihe yön vermiş tarihin akışını değiştirmiş medeniyet üretmiş insanlığa insanlığı üretmiş insana eşrefi mahluk olarak bakmış ve insanlığı zirvelere çıkarmış bir milletin mensuplarıyız. Tarihin dönüm noktası dediğimiz 15 Temmuz bayrağa, millete , milli birlik beraberliğe, vatana, ülkenin geleceğine ve bekasına sahip çıkmanın adıdır. Dünya Demokrasi tarihinde altın harflerle yazılacak bir direnişin adıdır. Zira demokrasiye kast edildiğinde diğer ülkelerde göremeyeceğimiz bir direnişle bir kalkışmayla milletin birlik beraberlik halinde direnmesiyle bu demokrasi zaferi kazanılmıştır ve dünyaya demokrasi dersi verilmiştir. 15 Temmuz bu açıdan da demokrasi tarihi açısından da çok kıymetlidir. Bu ruha sahip çıkmak bu ruhu gençlerimize çocuklarımıza aktarmak onlara miras olarak bırakmak çok önemlidir. Türk milleti tarihte çok sınanmıştır pençeleri söküldüğünde bu millet yok oldu denildiğinde kükremesini bilmiş varlığını ispat etmiş ve dünya tarihinde tekrar yerini almıştır” dedi.

Terör örgütü FETÖ’yü şiddetle kınayan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise “Onlara karşı direnen başta milletimize şehit düşen, askeri , emniyet personelimize , sivil halkımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemize bugünlerin yaşatılmaması için bir daha terör örgütlerinin devletimize ve milletimize demokrasimizin katledilmesi için fırsat verilmemesi için siyasi düşüncelerimizi bir tarafa bırakarak devletin birliği ve varlığı, vatanın ulusal bağımsızlığı milletimizin birliği için milli manevi değerlerimize hep birlikte sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

15 Temmuz gecesi meydanlara inerek namluların, tankların, helikopterlerin ve uçakların karşısına dikilme cesareti gösterenlere şükranlarını sunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'da, “Hain darbe girişiminde şehitlik mertebesine ulaşan asker, polis ve sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. O gece vatanı uğruna canlarını siper ederek gazilik mertebesine ulaşanlara rabbimden şifa ve sıhhat diliyorum. O gece adeta ölümü öldürerek sokakları ve meydanları doldurarak şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşanlar isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdılar. 15 Temmuz gecesi Elazığ’ımızda ve tüm Türkiye’de sokaklara inenlerin demokrasimizin ve özgürlüğümüzün korunmasında katkısı var. FETÖ terör örgütü mensupları tarafından yapılan darbe girişiminde tüm farklılıklarını bir kenara bırakarak kadınıyla, çocuğuyla, genciyle ve yaşlısıyla her kökenden her meşreften insanıyla dünyayı kendine hayran bırak aziz milletimizin tüm fertlerini kutluyorum. Zafer demokrasinin meydan milletindir diyerek elindeki tüm imkanlarla 15 Temmuz gecesi ülkemizi o hainlere bırakmayan vatandaşlarımıza güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bazı siyasi parti başkanları olmak üzere çok sayıda konuşmacının yer aldığı programa, Vali Çetin Oktay Kaldırım, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, STK ve siyasi partilerin temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

Programda İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya dua etmesinin ardından Karamanlık türküleri seslendirildi.

