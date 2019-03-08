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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Elazığ'da 111 bekçi nöbette

Elazığ'da 111 bekçi nöbette

- Nöbet tutan bekçilerden görüntüler - Bekçinin düdük çalması - Bekçinin konuşması - Detaylar - Hizmet içi meslek eğitimini tamamlayarak göreve başlayan 111 bekçi, kentte huzur ve güveni sağlamak için düdük çalıp devriye geziyorELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 111 bekçi, huzur ve güveni sağlamak için göreve başladı.
İçişleri Bakanlığınca il genelindeki emniyet müdürlükleri bünyesinde mahalle ve çarşılarda görev alan bekçiler, suça ve suçlulara karşı emniyet birimleriyle koordineli çalışıyor.Yapılan suç analizi doğrultusunda mahalle ve belirli noktalarda güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi için görevlendirilen bekçilerin, akşam saatlerinde başlayan asayiş nöbeti sabaha kadar devam ediyor.Bekçiler, cadde ve sokaklardaki devriye görevini yürütürken ev ve iş yerleri ile park halindeki otomobillerin camlarının ve kapılarının kırık ya da açık olup olmadığını kontrol ediyor, herhangi bir olumsuzluk durumunda ilgili kişileri bildiriyor.Devriye görevi sırasında yakalanan suçluları muhafaza altına alarak ilgili emniyet birimlerince gözaltına alınmasını da sağlayan bekçiler, vatandaşların can ve mal güvenliğini tesis etmek için özveriyle çalışıyor. Elazığ 'da da hizmet içi meslek eğitimini tamamlayarak göreve başlayan 111 bekçi, kentte huzur ve güveni sağlamak için düdük çalıp devriye geziyor.Göreve başlayan bekçiler, vatandaşların can ve mal güvenliğinin tesis etmek için kendilerine verilen bu kutsal görevi özveriyle yerine getirdiklerini belirtti.
Bekçiler, "Şüpheli şahıslarının GBT'sine bakıyoruz. Hakkında herhangi bir yakalama kararı ya da suç unsuru yoksa iyi geceler dileyip şahsı uğurluyoruz. Ancak arama kaydı varsa ya da herhangi bir suç işlemiş ise ilgili ekiplerimizi anons ediyoruz. Bir suçla karşılaştığımızda da öncelikle ilgili polis ekiplerine bilgi veriyoruz. Herhangi bir suç unsuru varsa suç aletini, şüpheli ya da şüphelileri direkt muhafaza altına alıp gerekeni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Polis Akalan Yakalama Kararı Polis Ekipleri Meslek Eğitimi 

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