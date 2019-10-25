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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Elazığ Belediyesi 3. Ulusal Kitap Fuarı açıldı - ELAZIĞ

Elazığ Belediyesi 3. Ulusal Kitap Fuarı açıldı - ELAZIĞ

- Elazığ Belediyesi 3. Ulusal Kitap Fuarı açılış töreni - Kitap fuarından görüntü - Ziyaretçilerin fuarı gezmesi - Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın konuşması - Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın konuşması Elazığ Belediyesi 3. Ulusal Kitap Fuarı açıldı - Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım: - "Okumanın üzerinde ne kadar durursak, özendirirsek genç kuşaklara, o kadar evladır"ELAZIĞ (AA) - Elazığ Belediyesi 3. Ulusal Kitap Fuarı düzenlenen törenle açıldı.Valilik bahçesindeki alanda kurulan fuarda, farklı illerden 70 yayınevi kitaplarını sergiledi, şair ve yazarlar kitaplarını imzaladı.Yoğun ilgi gören fuarın açılışında konuşan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, okumanın, yazmanın ve eser ortaya koymanın kıymetini en iyi bilen, değerlendiren ve bu anlamda söz söylemeye yetkin olan bir medeniyetin evlatları olduklarını belirtti.
İnsanlığın barışa, sevgiye ve hoş görüye ihtiyacı olduğu kadar okumaya da ihtiyacı olduğunu ifade eden Kaldırım, şunları söyledi:"Okumanın üzerinde ne kadar durursak, bunu ne kadar çok özendirirsek özellikle genç kuşaklara, o kadar evladır, yerindedir, doğrudur. Dünyanın en büyük şairleri, yazarları, mütefekkirleri bu coğrafyadan ve bu medeniyetten çıkmıştır. Bugün dünyada bin yıl geçmesine rağmen hala en çok okunan şairlerden birinin Mevlana olması aslında bu toprakların ne kadar bereketli ve mümbit olduğunu ortaya koymaktadır." - "Okudukça bilgiye daha hızlı bir şekilde sahip oluyoruz"Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da kitap fuarlarının bir milletin zengin kültürünün, birikiminin ve aynı zamanda entelektüel yüzünün göstergesi olduğunu dile getirdi.Eğitime katkı sunmak, gençlerin ve yeni nesillerin daha fazla okuyup sorgulamasını sağlamak amacıyla bu tür organizasyonların önemine değinen Şerifoğulları, "Okudukça bilgiye daha hızlı bir şekilde sahip oluyoruz. Bu bilgilere sahip oldukça daha fazla sorguluyor, daha fazla eleştirel konulara yaklaşabiliyoruz. Maalesef okumayan insanlar, duymuş olduğu bilgileri taassupla, körü körüne kabul ediyor. Okuyan toplumlar her zaman geleceğe yön vermiştir ve refah seviyelerini yükseltmiştir. Dinimizin ilk emri, ilk vahiy 'oku' dur. Peygamber efendimiz de 'Hiç okuyanla okumayan bir olur mu?' sözü ile okumanın ne kadar önemli olduğunu bize anlatmıştır." ifadelerini kullandı.

Açılış Töreni Gesi Vahiy 

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