Elazığ Belediyesi 3. Kitap Fuarı'na yoğun ilgi devam ediyor

-yazarların kitapları imzalaması

-yoğun kalabalık

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( ELAZIĞ )- Kitap fuarında kırsaldaki öğrencilere ulaştırılmak üzere şuana kadar 2 bin 500 kitap toplandı ELAZIĞ



- Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarı yoğun ilgi görmeye devam ederken, kırsaldaki öğrencilere ulaştırılmak üzere ise 2 bin 500 kitap toplandığı belirtildi. Geçtiğimiz Cuma günü valilik önünde 2 bin 400 metrekarelik kapalı alanda açılan Elazığ Belediyesi 3. Kitap Fuarı, kitapseverlerden yoğun ilgi görüyor. 70'i ulusal birçok yayınevinin katıldığı fuarda ziyaretçiler, hem aradıkları kitabı bulma şansını yakalıyor hem de yazarlara kitaplarını imzalatıyor. İlk 6 gündü büyük yoğunluk yaşayan fuar, kitapseverler, panel ve söyleşilere de katılma imkanı buluyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 50 bin öğrencinin de ziyaret etmesi hedeflenen fuarın 3 Kasım'a kadar kapılarının açık olacağı aktarıldı. Öte yandan, fuara ulaşma fırsatı bulamayan kırsaldaki öğrenciler için oluşturulan kitap havuzunda ise 2 bin 500 kitap toplandı. Kitap fuarına gelen öğrencilerden Talha Cuma, “Burası çok güzel. Herkes gelmeli, kitap okumalıdır. Kitap okuma hevesi olmayanlarda gelip güzel alışkanlıklar edinsinler” dedi.

Öğrencilerden Muhammet Mustafa Gözen ise, öğretmenleriyle birlikte fuara gelip kitaplardan faydalandıklarını aktardı. Fuarın yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Goncalar Solmasın Derneği Başkanı Eğitimci Yazar Hacı Ormanoğlu, “Bizi de mutlu ediyor. Katılım çok güzel. İnsanlarımız çocukları ile birlikte gelip fuarı gezmeleri çok güzel. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene çok farklı geçti. Burada kitapların içerisinde kitap kokuların içerisinde çalışmalar devam ediyor. Aynı zamanda standımız ve 3 tene yayınlanmış kitaplarımız bulunmaktadır. Kitap alana bir tanede topaç hediye ediyorum. Şimdiki çocuklarımız topacın ne olduğunu bilmiyor. Nasıl çevirdiğini göstererek onlara geleneklerimizi anlatıyoruz. Fuar girişinde kitap havuzu oluşturduk. Şuana kadar 2 bin 500 kitap toplandı. Bu kitaplar Goncalar Solmasın Derneği aracılığıyla kırsaldaki çocuklarımıza götüreceğiz ” ifadelerini kullandı.



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