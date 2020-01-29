Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ’a Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağıyor

Elazığ’a Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağıyor

yardım için gelen tırlardan detay

Depremzede Deprem Araç Konvoyu Şili Irak 

-gelen tırlardan malzemelerin indirilmesi
-malzemeyi getiren tırcılardan röp.
-genel ve detay

( ELAZIĞ )- Elazığ'a gelen 82 bin 638 adet çadır, yatak ve battaniyeden oluşan yardım malzemelerinin 65 bin 948 adedi depremzedelere ulaştırılırken, dağıtımların sürdüğü bildirildi ELAZIĞ

- Elazığ'a gelen 82 bin 638 adet çadır, yatak ve battaniye gibi malzemelerden oluşan yardımlardan 65 bin 948 adedi depremzedelere ulaştırılırken, dağıtımların sürdüğü bildirildi.
Geçtiğimiz Cuma günü Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından Türkiye’nin dört bir yanından yardım tırları gelemeye devam ediyor. Elazığ AFAD deposuna gelen yardım malzemeleri burada tırlardan alınarak kontrol edildikten sonra depremzedelere ulaştırılıyor. Depoda toplanan 82 bin 638 adet çadır, yatak ve battaniyeden 65 bin 848 tanesinin depremzedelere ulaştırıldı öğrenildi.Denizli’den yatak getiren tırlardan birinin kaptanı İbrahim Aktaş, “Çok şükür bu hizmetlerde bizim de bir parmağımız oldu. Farklı günlerde toplamda 72 tır geldik" dedi.
Depremzedeler için malzeme getirdiğini dile getiren Caner Demir, “Yardım için çadır getirdik. 12 kişilik bir araç konvoyuyla beraber yola çıktık ve Pazartesi gecesi buradaydık. Araçlarımızdaki çadırları bırakmak için bekliyoruz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı