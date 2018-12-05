El yapımı sucuğa talep çok İzle

-Baharatların dökülmesi, görüntülü arayan bir kadın müşterinin tarifte bulunması,

-İdris Erkoyuncu’nun konuşması, etin kıyma makinesinden geçirilmesi, sucuk haline getirilip iplere asılması.



( SİİRT )-El yapımı sucuk, Türkiye'nin 20 ilinin yanı sıra Avrupa’ya gönderiliyor SİİRT



- Siirt’te kasım ve aralık aylarında yaylalardan dönen koyunların etinden yapılan sucuk, yurtiçinin yanı sıra yurtdışında da yoğun talep görüyor. El yapımı sucuk, Türkiye’nin 20 ilinin yanı sıra Avrupa’ya da gönderiliyor. Siirt’te, yaz ayları boyunca yaylalardan beslenen koyun etinden yapılan el yapımı Siirt sucukları Türkiye'nin 20 ilinden ve bazı Avrupa ülkelerinden yoğun talep görüyor. Bahçelievler Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi’nde babadan ve dededen kalma üç kuşak kasap mesleğini sürdüren İdris Erkoyuncu, genellikle son bahara doğru üretimi yapılan sucukların hem ülke geneline hem de dış ülkelerden yoğun talep gördüğünü söyledi.



Erkoyuncu, organik ürünlerden yapılan sucukların ilgi gördüğünü aktararak, "Genellikle yayladan beslenen ve müşteriye göre yağlı veya yarım yağlı şeklinde yapılan sucukların il piyasasında hem marketlere hem de işyerimizde satıyoruz. İl dışından da sipariş verenler oluyor. Hatta azı vatandaşlar görüntülü bizleri arayarak sucuların nasıl yapıldığını kendilerine gösteriyoruz. Bazı vatandaşlar da sucukları bol baharatlı ve az yağlı şeklinde talepleri oluyor" dedi.

“Avrupa ülkelerinden bile talep var” Genellikle Siirtlilerin yaşadığı İstanbul, Bursa, Yalova gibi illerden yoğun bir sucuk talebinin geldiğini aktaran Erkoyuncu, kendilerini Avrupa ülkelerinden arayıp sipariş veren Türklerin olduğunu, yoğun talep karşısında kasım ve aralık aylarında siparişlere yetişemediklerini aktardı. Koyun etinden sucuk yapılışı Sucuk yapılışı hakkında da bilgi veren Erkoyuncu, genellikle nazik olan koyun etinin, talebe göre yağlı veya yarım yağlı olacak şekilde kıyma makinesinden çekilerek, pul biber, toz acı biber, baharat ve bir kaç gün öncesinden suyu sıkılarak dinlenmeye bırakılmış ince doğranmış soğanla karıştırılarak hazır hale getirdiklerini söyledi.



Erkoyuncu daha sonra belirli bir kıvama getirilen malzemenin sucuk yapıldığını, iplere asılan sucukların birkaç gün kurumaya bırakıldıktan sonra yemeğe hazır hale geldiğini ifade etti.

(MND-MP-Y)

