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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- El Salvador'da savaş uçağı düştü: 2 ölü

- El Salvador'da savaş uçağı düştü: 2 ölü

Düşen uçak

( SAN SALVADOR ) SAN SALVADOR

Gesi Başkent Savaş Uçağı 


- Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Silahlı Kuvvetlere ait bir savaş uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. Orta Amerika ülkesi El Salvador'un başkenti San Salvador'daki Ilobango'nun Bosques de la Paz bölgesinde El Salvador Silahlı Kuvvetlerine ait bir savaş uçağı düştü. Kazada uçakta bulunan 2 pilot hayatını kaybetti. El Salvador Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Kazada pilot Nelson Evan Saldania Alvaro ve 17 yıllık deneyime sahip pilot Roberto Guillermo Castro Martinez hayatını kaybetti" denildi. Öte yandan yerel kaynaklar, uçağın yerleşim bölgesine düştüğünü ifade ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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