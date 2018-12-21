El işi değil, yürek işi

-grup üyesi Derya Bayramoğulları ile röp.



( MUĞLA - ÖZEL)- Köyceğizli kadınlar ihtiyaç sahibi çocuklar için örgü örüyor MUĞLA



- Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bir araya gelen kadınlar, ördükleri atkı ve bereleri ihtiyaç sahibi çocuklara gönderiyor. İlçede 15 günde bir buluşan 15 kadın, köy okullarındaki öğrenciler için atkı, bere, boyunluk, bebek yeleği ve battaniye örüyor. Kadınlar kendi imkanları ile temin ettikleri malzemelerle ördükleri ürünleri, ülkenin dört bir yanındaki çocuklara ulaştırıyor. 2 yıl önce sosyal sorumluluk projesi olarak başlayan çalışmalar kapsamında daha fazla okula ve öğrenciye ulaşmak isteyen kadınlar, hayırseverlerden destek bekliyor. Grup üyesi Derya Bayramoğulları, amaçlarının okullardaki çocuklara yardım etmek olduğunu vurguladı. Örgü malzemelerini kendi imkanları ile temin ettiklerini belirten Bayramoğulları; “Çocukların ihtiyaçlarına göre üretiyoruz. Kış ayında olduğumuz için atkı ve boyunluk örüyoruz. Şuan yaptıklarımızı Siirt’te bir okula göndereceğiz. 51 çocuğumuza atkı ve boyunluk öreceğiz. 15 günde bir araya geliyoruz. Ördüklerimizi bir araya getiriyor bitince de kargoyla gönderiyoruz. Gruptaki arkadaşlarımızın gündüzleri işleri oluyor. Hepimizin çocuğu, evi, işleri olduğu için örgüyü akşamları yapıyoruz.” diye konuştu.

Gerekli malzeme temininde bazen sıkıntı yaşadıklarını ve bu konuda hayırsever vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini ifade eden Derya Bayramoğulları; “Elimizde daha fazla ip olsa daha fazla çocuğa yardımcı oluruz. Aynı zamanda örgü yapmak isteyen arkadaşlarımız olursa onlarla da iletişime geçip aynı projede yer alabiliriz. Ne kadar çok el olursa o kadar çok iş yapabiliriz. 15 kişiyle bu 50 kişilik öğrenci grubumuza 1 ayda belki yetişebileceğiz. Daha çok kişi olursak daha kısa sürede yetiştireceğiz. Bu durumda daha çok okula yardım etmiş oluruz. İlk başta 3-4 kişiydik şimdi çığ gibi büyüdü şuan 15 kişiyiz. Gerek ip desteği veren gerekse emekleri ile bize destek veren arkadaşlar hep bir aradayız. Katılım olursa da çok mutlu oluruz.” şeklinde konuştu.

Atkı ve boyunluklar Siirt’e 2 sene önce Kars’ta 17 kişilik küçük bir sınıf için atkı ve bere örerek başladıklarını anlatan Bayramoğulları; “Grubumuz çoğaldıkça arkası geldi. Batman, İstanbul ve başka illere gönderdik. Şimdide Siirt’e gidecek.” dedi.

“Emeklerimizin karşılığını üstlerinde görüyoruz” El emeği ördükleri ürünleri çocukların üstünde görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Bayramoğulları, şunları söyledi, “Çocuklar gönderdiğimiz malzemeleri giyinip bize resimlerini, videolarını gönderiyorlar. Çok duygulanıyoruz. Emeklerimizin karşılığını onlarda görmek çok mutluluk verici, hepimiz çocuklarımıza örüyoruz ama orada ihtiyacı olan insanlar var. Onlara bir nebze dokunabilmek bizi mutlu ediyor.” (CC-MB-Y)

