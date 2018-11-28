El Halil’de 9 Bin Yıllık Maske Bulundu - Dünyada Yalnızca 15 Tane Bulunuyor



- Batı Şeria’da bulunan El Halil kentinde 9 bin yıl öncesine ait pembemsi sarı kireçtaşından yapılmış insan yüzü şeklinde maske bulundu. Filistin’in El Halil kentinde 9 bin yıl öncesine ait pembemsi sarı kireçtaşından yapılmış insan yüzü şeklinde maske bulunduğunu bildirdi. Çanak Çömlekli Neolitik Çağ öncesi B perioduna ait olduğu söylenen maske, İsrail’de bulunan El Halil Tepeleri’nin güneyinde yer alan Pnei Hever bölgesinde tespit edildi. Maskesinin yerel olarak üretilmiş olabileceğine dair kanıtlara ek olarak El Halil Tepeleri’nin güneyinde ve Judean Çölü bölgesinde bulunan diğer maskelerin yanına konulduğu öğrenildi. İnsan yüzü şeklinde tasarlanan maskenin çevresinde 4 delik açıldığını ve bunun maskeyi yüze bağlamak amacıyla ipleri yerleştirmek için açılmış olabileceğini ifade edildi. Perşembe günü düzenlenecek olan İsrail Tarih Öncesi Topluluğu’nun yıllık toplantısında maskenin bir ön çalışmasının yapılacağı öğrenildi. Hırsızlık Önleme Birimi’nden Ronit Lupu, maske üzerinde oyma dişler ve yanak kemiklerinin tasnif edildiğini ifade etti.

Maskenin bölgede nadir bulunan parçalardan olmasının onu daha önemli hale getirdiğini söyleyen Lupu, “Bölgeye ilişkin elimizde olan bilgiler keşfedilen maskeyi diğer maskelerden daha özel bir yere taşıyor” dedi.

Bugüne kadar dünyada aynı döneme ait 15 maske bulundu. Maskelerin yalnızca 2 tanesi arkeolojik kazılarda bulunurken, diğer maskeler ise orijinal kaynaklarına ilişkin bilgi edinmenin oldukça zor olduğu özel koleksiyonlardan çıkarıldı.

