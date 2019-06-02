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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
El freni çekilmeyen traktör uçuruma devrildi

El freni çekilmeyen traktör uçuruma devrildi

Kepçenin traktörü çukurdan kurtarma görüntüleri

( BURSA ) BURSA


- Bursa’da sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması dolayısıyla hareket ederek uçuruma devrilen traktör, 2 saatlik çalışma sonucu kepçe yardımıyla çıkarıldı. Alınan bilgiye göre, Büyükorhan ilçesi Orhan Mahallesinde bahçesini süren C.O. traktörünü park ederek aşağı indi. El freni çekili olmadığı için eğimden dolayı hareket eden traktör, uçuruma yuvarlanarak devrildi. Traktör çukurdan çıkarılamayınca kepçe çağırıldı. Kepçenin halatları traktöre bağlanarak 2 saatlik çalışmanın ardından traktör çukurdan çıkarıldı.
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