El freni çekilmeyen traktör uçuruma devrildi



- Bursa’da sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması dolayısıyla hareket ederek uçuruma devrilen traktör, 2 saatlik çalışma sonucu kepçe yardımıyla çıkarıldı. Alınan bilgiye göre, Büyükorhan ilçesi Orhan Mahallesinde bahçesini süren C.O. traktörünü park ederek aşağı indi. El freni çekili olmadığı için eğimden dolayı hareket eden traktör, uçuruma yuvarlanarak devrildi. Traktör çukurdan çıkarılamayınca kepçe çağırıldı. Kepçenin halatları traktöre bağlanarak 2 saatlik çalışmanın ardından traktör çukurdan çıkarıldı.

