El freni çekilmeyen otomobil uçuruma devrildi: 2 yaralı - BURSA Video
- Uçuruma devrilen otomobilEl freni çekilmeyen otomobil uçuruma devrildi: 2 yaralıBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, el freni çekilmeyen otomobilin hareket ederek uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Selman Ç. idaresindeki 16 KDB 25 plakalı otomobil, Doğanyurdu Mahallesi mevkisindeki bir tepede, el freninin çekili olmaması nedeniyle aniden hareket ederek yaklaşık 6 metrelik uçuruma devrildi.Kazada, Selman Ç. ve araçtaki Sinem Ö. yaralandı.Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.