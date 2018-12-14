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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
El freni çekilmeyen otomobil uçuruma devrildi: 2 yaralı - BURSA Video

El freni çekilmeyen otomobil uçuruma devrildi: 2 yaralı - BURSA Video

- Uçuruma devrilen otomobilEl freni çekilmeyen otomobil uçuruma devrildi: 2 yaralıBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, el freni çekilmeyen otomobilin hareket ederek uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Selman Ç. idaresindeki 16 KDB 25 plakalı otomobil, Doğanyurdu Mahallesi mevkisindeki bir tepede, el freninin çekili olmaması nedeniyle aniden hareket ederek yaklaşık 6 metrelik uçuruma devrildi.Kazada, Selman Ç. ve araçtaki Sinem Ö. yaralandı.Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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