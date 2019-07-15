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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
El freni çekilmeyen otomobil doğalgaz kutusuna çarptı...Kaza anı kamerada

El freni çekilmeyen otomobil doğalgaz kutusuna çarptı...Kaza anı kamerada

Güvenlik kamerası

Doğalgaz Doğalgaz Kutusu Gaz Akışı Karahisar Gaz Kaçağı 

-Kaza yeri görüntüleri
-Ekiplerin müdahalesi

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde el freni çekilmeyen otomobilin doğalgaz kutusuna çarpması paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre kaza Sandıklı’nın Hisar mahallesi Afyon Caddesi üzerinde meydana geldi. 03 LN 273 plakalı araç sürücüsü Ali ihsan Gümüşhan, aracını park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra hareket alan araç, kontrolden de çıkarak doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle gaz kaçağının meydana geldiği olay sonrasında mahalleli büyük panik yaşadı. Durumun polis ve doğalgaz ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerinde önlem alınarak gaz akışı kesildi. Mahallede korkuya neden olan kaza, güvenlik kameralarınca da saniye saniye görüntülendi. Araç kaza yerinden çekilirken kaza ile ilgili soruşturma yapılıyor.
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