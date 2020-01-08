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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
El freni çekilmeyen minibüs iş yerine daldı

El freni çekilmeyen minibüs iş yerine daldı

İş yerine dalan minibüş

Vitrin Alabalık Uttu 

-Kırılan camlar ve iş yerinin vitrini
-Hasar
-Kalabalık
-Genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde sürücüsünün park ederken el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs iş yerine daldı. İş yerinde hasar oluşurken şans eseri yaralanan olmadı. Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. Minibüsü yol kenarına park eden sürücü, aracının yanında ayrılınca hareket etmeye başladı.
Yolda sürücüsüz olarak ilerleyen minibüs, telefon ve hat satışı yapan bir iş yerine daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Şİ
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