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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
El freni çekilmeyen kamyon şarampole yuvarlandı - SİVAS Haberi

El freni çekilmeyen kamyon şarampole yuvarlandı - SİVAS Haberi

- Park halindeki kamyonun hareket etmesi - Kamyonun kara yoluna çıkışı - Taksinin kamyona çarpmaktan son anda kurtulması - Şoförün ve tesistekilerin kamyonun peşinden koşmasıEl freni çekilmeyen kamyon şarampole yuvarlandı - Sivas 'ın İmranlı ilçesindeki dinlenme tesisinde el freni çekilmeden park edilen kamyonun şarampole yuvarlanması, güvenlik kamerasına yansıdı - Kayıtlarda, bir taksinin, Sivas - Erzincan kara yoluna çıkan kamyona çarpmaktan son anda kurtulduğu görülüyorSİVAS (AA) - Sivas 'ın İmranlı ilçesinde el freni çekilmeden park edilen kamyon, şarampole yuvarlandı. Sivas - Erzincan kara yolundaki dinlenme tesisinde, el freni çekilmeden park edilen, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 70 BF 419 plakalı kamyon, bir süre sonra hareket etmeye başladı.
Geriye giderek Erzincan - Sivas kara yoluna çıkan kamyon, daha sonra şarampole devrildi.Kamyonun, şarampole yuvarlanması, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.Kayıtlarda, bir taksinin kamyona çarpmaktan son anda kurtulduğu ve şoförün aracın peşinden koştuğu görülüyor.

Kamera Güvenlik Kamerası Dinlenme Tesisi 

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