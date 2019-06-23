El freni çekilmeyen kamyon şarampole yuvarlandı - SİVAS
- Park halindeki kamyonun hareket etmesi - Kamyonun kara yoluna çıkışı - Taksinin kamyona çarpmaktan son anda kurtulması - Şoförün ve tesistekilerin kamyonun peşinden koşmasıEl freni çekilmeyen kamyon şarampole yuvarlandı - Sivas 'ın İmranlı ilçesindeki dinlenme tesisinde el freni çekilmeden park edilen kamyonun şarampole yuvarlanması, güvenlik kamerasına yansıdı - Kayıtlarda, bir taksinin, Sivas - Erzincan kara yoluna çıkan kamyona çarpmaktan son anda kurtulduğu görülüyorSİVAS (AA) - Sivas 'ın İmranlı ilçesinde el freni çekilmeden park edilen kamyon, şarampole yuvarlandı. Sivas - Erzincan kara yolundaki dinlenme tesisinde, el freni çekilmeden park edilen, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 70 BF 419 plakalı kamyon, bir süre sonra hareket etmeye başladı. Geriye giderek Erzincan - Sivas kara yoluna çıkan kamyon, daha sonra şarampole devrildi.Kamyonun, şarampole yuvarlanması, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.Kayıtlarda, bir taksinin kamyona çarpmaktan son anda kurtulduğu ve şoförün aracın peşinden koştuğu görülüyor.
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