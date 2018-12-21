El freni boşalan minibüsün kafeye giriş anı güvenlik kamerasında - YALOVA
- Kaza sırasında kafenin güvenlik kamerasından görüntüEl freni boşalan minibüs kafeye girdiYALOVA (AA) - Yalova 'da, park halindeyken el freni boşalan minibüs, bir kamyonete çarptıktan sonra kafeye girdi.Dinçer Yavuz (33), 77 DS 802 plakalı minibüsünü, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde eğimli bir yola park etti.El freni boşaldığı için bir süre sonra geri geri hareket eden ve park halindeki 77 MA 057 plakalı kamyonete çarpan araç, daha sonra bir kafenin camını kırarak içeri girdi.Yaralanan kimsenin olmadığı kaza sonrasında, minibüs, çekici yardımıyla kafeden çıkarıldı.