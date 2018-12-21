Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
El freni boşalan minibüs kafeye girdi - YALOVA

El freni boşalan minibüs kafeye girdi - YALOVA

- Olay yerinden görüntüler - Minibüsün kafeden çıkarılışıEl freni boşalan minibüs kafeye girdiYALOVA (AA) - Yalova 'da, park halindeyken el freni boşalan minibüs, bir kamyonete çarptıktan sonra kafeye girdi.Dinçer Yavuz (33), 77 DS 802 plakalı minibüsünü, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde eğimli bir yola park etti.El freni boşaldığı için bir süre sonra geri geri hareket eden ve park halindeki 77 MA 057 plakalı kamyonete çarpan araç, daha sonra bir kafenin camını kırarak içeri girdi.Yaralanan kimsenin olmadığı kaza sonrasında, minibüs, çekici yardımıyla kafeden çıkarıldı.

İlgili Foto Galeriler
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı