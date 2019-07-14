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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
El feneriyle eve giren 2 hırsız suçüstü yakalandı Video

El feneriyle eve giren 2 hırsız suçüstü yakalandı Video

şüphelilerin hastaneden çıkarılışı

Hastane Parmak İzi Akalan Hırsız Polis Ekipleri 

-hırsızlığın olduğu sokaktan detaylar

( BURSA ) BURSA

-Bursa'nın İnegöl ilçesinde evde el feneriyle birilerinin dolaştığı ihbarını alan polis ekipleri, 2 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Olay, İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demirsoy Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katında kimsenin bulunmadığı sırada 2 hırsız girdi. Mahalle sakinlerinin dairenin içerisinde el fenerleriyle birilerinin dolaştığını fark edilince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri apartmanın etrafını sararken, hırsızları yakalamak için arama başlattı. Yapılan aramada C.Y. ve F.Y. isimli 2 hırsız kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere 2 şüpheli karakola götürülürken, hırsızlık olayının yaşandığı ikamette incelemeler yapılarak parmak izi çalışması yapıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam edildiği öğrenildi.
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