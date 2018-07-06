El Emeği Çarşısı’na yoğun ilgi... 8 ayda 10 bin kişi ziyaret etti Haberi

-Çarşıdan görüntüler



( ORDU ) ORDU



- Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların evde ürettikleri el emeği ürünlerini sergileyerek ev ekonomisine katkı sunması amacıyla açılan El Emeği Çarşısı yoğun ilgi görüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği yatırımların yanı sıra sosyal belediyecilik adına yaptığı çalışmalarla da adından söz ettiriyor. Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi kadınların el emeği göz nuru ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sunması amacıyla açtığı El Emeği Çarşısı kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. 24 Ekim 2017 yılında faaliyete başlayan El Emeği Çarşısı, aradan geçen 8 aylık sürede 10 bin 132 kişiye kapılarını açarken, 17 grupta 252 bayana gelir sağladı. Çeyiz hazırlamak isteyen soluğu burada alıyor Yaz mevsimi ve düğün sezonun başlamasıyla hareketliğinin artığı El Emeği Çarşısı’nda vatandaşlar ihtiyaç duydukları çeyizlik ve hediyelik ürünleri uygun fiyatlar ile temin edebiliyor. Birbirinden farklı ürünlerin görücüye çıktığı El Emeği Çarşısı’nda tel kırma salon takımları, etamin işleme salon takımları, dantel anglez salon takımları, iğne oyası başörtüler, kırkpare-yamalı bohça tekniği ile yatak örtüleri, çantalar, tığ işi dantel oda takımları, taş boyama, kuru kalem resim tabloları, rölyefler, şiş ve tığ işi lifler, kanaviçe seccadeler ve pike takımları ile amugurimi oyunlar satışa sunuluyor. Başkan’a teşekkür ORMEK bünyesinde açılan El Emeği Çarşısında ürettikleri ürünleri sergileme imkânı bulan ev hanımları projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’a teşekkür ederek, “Bu projenin hayata geçirilmesiyle ev ekonomisine destek sağladığımız gibi kendimize olan özgüvenimiz de arttı. Burada çok güzel bir ortam var. El işi ürünleri yaparken bundan gelir elde edeceğimizi düşünemezdik. Büyükşehir Belediye Başkanımıza el emeğini önemli kılan bu projeyi hayata geçirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Herkesi gelip burayı görmeye davet ediyoruz” diye konuştular.

