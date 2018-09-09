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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
El Bab'ta jeneratör patladı: 1 ölü Haberi

El Bab'ta jeneratör patladı: 1 ölü Haberi

cenazenin adli tıptan alınışı,

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

Hastane Adli Tıp Cenaze Ağır Yaralı 


- Suriye'nin El Bab kentinde bir evde aşırı ısınan bir jeneratör patladı. Olayda ağır yaralanan Suriyeli şahıs, kaldırıldığı Türkiye'deki hastanede yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, El Bab'ta M.İ'nin yaşadığı evde aşırı ısınan jeneratör gece saatlerinde patladı. Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Olayda yaralanan Suriyeli M.İ, ağır yaralı bir şekilde Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Suriyeli şahıs, hayatını kaybetti. Otopsisi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirilen şahsın cenazesi, otopsi ve defin işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin defin edilmek üzere El-Bab'a götürüleceği öğrenildi (SVY-SD-
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