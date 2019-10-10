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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
- El Bab'ta bomba yüklü motosiklet patladı: En az 10 yaralı

- El Bab'ta bomba yüklü motosiklet patladı: En az 10 yaralı

Olay yerinden görüntü

( EL BAB ) EL BAB

Hastane Gesi 


- El Bab’ta bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu en az 10 kişi yaralandı. Suriye’nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde bomba yüklü bir motosiklet patladı. Bir pazar alanında meydana gelen patlama sonucu maddi hasar meydana gelirken, en az 10 kişi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.
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