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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- El Bab'ın 2 Önemli Köyü Teröristlerden Temizlendi

- El Bab'ın 2 Önemli Köyü Teröristlerden Temizlendi

Köylerin kurtarılışı

( HALEP ) - El Bab'ın 2 önemli köyü teröristlerden temizlendi HALEP

Strateji Bild Rejim Teröristler Trol 


- Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), El Bab'ın Sha'ala ve Hirbat Sha'ala köylerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Özgür Suriye askerleri tarafından terör örgütlerinden temizlendiğini bildirdi. Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat'ın doğusundaki Sha'ala ve Hirbat Sha'ala köyleri ÖSO'nun, rejim güçlerinin ve terör örgütlerinin kontrol ettiği alanlara yakın olması itibariyle stratejik bir öneme sahip. El Bab'ın batı kırsalındaki köylerden gelen insanların terör örgütleri ve rejim güçleri tarafından kontrol edilen köylerin alınmasına yardım etmek için bölgeye gittiği belirtildi. (ÖK-ÖK-D)
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