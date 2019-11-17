Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
- El Bab’da teröriste idam cezası isteyen halktan protesto Haberi

- El Bab’da teröriste idam cezası isteyen halktan protesto Haberi

Boş sokakların detayı

Terör Saldırısı Protesto Polis Merkezi Akalan Saldırı 

-Yürüyüşün görüntüsü

( EL BAB ) EL BAB

- Suriye’nin El Bab ilçesinde 18 sivilin hayatının kaybetmesine yol açan terör saldırısının failine idam cezası verilmesini isteyen halk, iş yerlerine gitmeyip sokağa çıkmadı. El Bab'da dün olan meydana gelen 18 sivilin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı saldırının faili yakalandı. Teröristin idam cezası almasını isteyen El Bab’da halk bugün ilçedeki bütün faaliyetleri durdurdu. İş yerlerine gitmeyip kepenk indiren halk, teröristin idam cezası alması için protesto düzenledi.
El Bablılar teröristin idam edilmemesi durumunda eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.
Öte yandan, idam sloganları atan El Bablılar, polis merkezine yürüyüş düzenledi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Polis Merkezine Bombalı SaldırıPolis Merkezine Bombalı Saldırı
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Fransa'daki saldırıdan şoke eden görüntülerFransa'daki saldırıdan şoke eden görüntüler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Brüksel Havalimanı'nda 2 Büyük PatlamaBrüksel Havalimanı'nda 2 Büyük Patlama
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı