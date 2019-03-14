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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
- El-Bab’da Patlama: 1 Yaralı

- El-Bab’da Patlama: 1 Yaralı

Patlama noktası detayı

( EL BAB ) - El-Bab’da patlama: 1 yaralı EL BAB

Polis Hastane Bild Polis Ekipleri 


- Suriye’nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde motosiklete yerleştirilen bir bomba patlarken bir kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
Suriye’nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinin merkezinde motosiklete yerleştirilen bir bomba patladı. Can kaybının yaşanmadığı patlamada, bir kişi hafif şekilde yaralanırken, patlamada ağır maddi hasar meydana geldi. Sivil polis ekiplerince yapılan açıklamada, yaralının hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
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