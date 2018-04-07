- El Bab’da meydana gelen patlamada 9 kişi öldü

-insanarın kaçışı

-detay



( HALEP ) HALEP



- Suriye’nin El Bab kentinde meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetti, 20’den fazla kişi yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) birlikte yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab ilçe merkezindeki Büyük Cami yakınlarında bomba yüklü bir araç öğleden sonra infilak etti. Patlama sonrasında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 20’den fazla kişinin yaralandığı kaydedildi. Patlamada yaralananlar Hekman Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi. Şiddetli patlama sonucunda bölgedeki dükkânlar ve araçların ciddi hasar gördüğü ifade edildi. Bölge sakinleri bombalı saldırının arkasında bölücü militanların olduğunu iddia etti.

