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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
- El Bab’da halk, Esad rejimini protesto etti

- El Bab’da halk, Esad rejimini protesto etti

Protestodan detay

Protesto Rejim Saldırı 

- Sokaklara dökülen halk

( EL BAB ) EL BAB

- Halep’e bağlı El Bab'da halk, Esad rejiminin saldırılarını protesto etti. El Bab’da yaşayan siviller, Esad rejiminin saldırılarını protesto etmek için sokaklara döküldü. Binlerce sivil, saldırıların durdurulmasını istedi. Suriye bayrağı taşıyan El Bab halkı, “Yaşamak istiyoruz” sloganları attı. Halk, Esad’in bitmeyen saldırılarından bıktığını, istikrar ve güven ortamına ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Göstericiler, Esad rejiminin destekçilerini de suçlayarak, rejim ve rejim destekçileri nedeniyle huzurlu bir hayat sürdüremediklerini söyledi.


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