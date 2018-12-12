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( ŞAM ) - El Bab’da cami yakınlarında patlama: 1 ölü, 14 yaralı ŞAM



- Suriye’nin El Bab kentinde bir caminin yakınlarında bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Suriye’nin El Bab kentindeki Ulu Cami’nin yakınında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, Dabık kentinde doğalgaz borusunun patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

