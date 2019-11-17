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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
- El Bab'da bombalı araç patlatan terörist yakalandı

- El Bab'da bombalı araç patlatan terörist yakalandı

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( EL BAB ) EL BAB

Sosyal Medya Whatsapp Terör Örgütü Saldırı Bombalı Araç 


- Milli Savunma Bakanlığı, El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivilin hayatını kaybetmesine ve 30 sivilin yaralanmasına sebep olan PKK/YPG'li teröristin MİT tarafından yapılan operasyonla yakalandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "El Bab’da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı Araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG’li terörist MİT’in başarılı operasyonu ile yakalandı" ifadelerine yer verildi.

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