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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
- El Bab'da Bomba Yüklü Araç Patladı

- El Bab'da Bomba Yüklü Araç Patladı

Olay yeri

( EL BAB ) - El Bab'da bomba yüklü araç patladı EL BAB

Hastane 


- Suriye’nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Halep’e bağlı El-Bab’da bir hastane yakınlarında bomba yüklü araç patladı. Patlamada bir kişinin yaralandığı belirtildi. Suriye'nin kuzeyinde yer alan bir hukuk bürosu başkanı olduğu öğrenilen yaralının çevredeki bir hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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