- El Bab’da bayram sevinci



- Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun başarılı operasyonlarından sonra terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Suriye’nin El Bab şehri sakinleri Ramazan bayramını kutluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusunun 2016 yılında gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı operasyonu sonucu terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Suriye’nin El Bab şehrinde sakinleri, hayatın normale dönmesinin ardından bir Ramazan Bayramını daha sevinçle kutluyor. Sabah kılınan bayram namazından sonra bayramlaşan vatandaşlar, şehrin yeniden eski haline dönmüş olmasından dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

Bayramda, çocukların sokaklarda oyun oynadığı, yetişkinlerin birbirini ziyaret ettiği şehirde vatandaşlar hayatın normal akışına dönmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

