Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
- El Bab’da bayram sevinci

- El Bab’da bayram sevinci

şehirden görüntüler

( ŞAM - HD) ŞAM

Bayram Namazı Terör Örgütü 


- Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun başarılı operasyonlarından sonra terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Suriye’nin El Bab şehri sakinleri Ramazan bayramını kutluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusunun 2016 yılında gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı operasyonu sonucu terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Suriye’nin El Bab şehrinde sakinleri, hayatın normale dönmesinin ardından bir Ramazan Bayramını daha sevinçle kutluyor. Sabah kılınan bayram namazından sonra bayramlaşan vatandaşlar, şehrin yeniden eski haline dönmüş olmasından dolayı memnuniyetlerini ifade etti.
Bayramda, çocukların sokaklarda oyun oynadığı, yetişkinlerin birbirini ziyaret ettiği şehirde vatandaşlar hayatın normal akışına dönmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı