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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ekşi'den depremde yolcuyu koruyan çalışanına tebrik - İSTANBUL Haberi

Ekşi'den depremde yolcuyu koruyan çalışanına tebrik - İSTANBUL Haberi

- Deprem anı güvenlik kamerası görüntüsü - THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: - "Deprem anında yolcumuzu korumaya alan yolcu hizmet memurumuzu tebrik ediyorum. Buna Anadolu insanı derler. Yüreğinize sağlık"İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, deprem sırasında İstanbul Havalimanı'ndaki bir yolcuyu korumaya alan görevliyi sosyal medyadan tebrik etti.Ekşi, Twitter'daki resmi hesabından, deprem sırasında kontuarda işlem yapan görevlinin, yolcuyu korumaya almasına ilişkin bir görüntüyü paylaştı.Bilal Ekşi, yolcularının her zaman onlara emanet olduğunu kaydederek, "Deprem anında yolcumuzu korumaya alan yolcu hizmet memurumuzu tebrik ediyorum. Buna Anadolu insanı derler. Yüreğinize sağlık." ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Deprem Kamera Güvenlik Kamerası Memur 

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