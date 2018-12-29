Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Eksi 15 derecede bir yanda kayak, diğer yanda havuz keyfi İzle

Eksi 15 derecede bir yanda kayak, diğer yanda havuz keyfi İzle

havuza girmeden karda gezen detay

Yabancı Turist Sömestr Tatili Buz Sarkıtları Yılbaşı Tatili Kar Yağışı 

-kar üzerinden havuza atlama detay
-havuz içerisinde yüzen turistler detay
-Türk misafirler ile havuzda röp.
-buz sarkıtları detay

( BURSA - ÖZEL)- Uludağ'da oteller misafirlerine her türlü imkanı sunmaya çalışıyor BURSA

- Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden Uludağ yılbaşı tatili sebebiyle dolup taşıyor. Zirveye gelen yerli ve yabancı turistlerin bazıları eksi 15 derece soğukta kayak yaparken, bazıları ise açık havada havuz keyfi yaşıyor. Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ yoğun kar yağışının ardından dünya çapından ve yurt içinden gelen turistlerin uğrak yeri haline geldi. Dünyanın pek çok ülkesinden kış tatili için gelen turistler kayak, snowboard gibi kış sporlarının yanı sıra kar altındaki sıcak havuzlara yoğun ilgi gösterdi. Bununla birlikte otellerdeki doluluk oranı yıl başında 100'de yüze, sömestr tatili için yapılan rezervasyonlarda ise yüzde 95 oranına ulaştı. Otelciler gelen misafirlerine en iyi hizmeti sunmak için birbirleriyle yarışıyor. Uludağ'da bazı misafirler kayak yaparken, bazıları ise termometrelerin eksi 15 derece gösterdiği hava da havuz keyfi yapıyor. Etrafı karlarla çevrili olan havuza mayo ve şortlarıyla gelen tatilciler önce kara, ardından havuza atlıyor. Havuzun sıcaklığı 40 dereceye ulaşırken, tatilciler eksi on derecede ter atıyor. (HG-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı