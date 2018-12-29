Eksi 15 derecede bir yanda kayak, diğer yanda havuz keyfi İzle

-kar üzerinden havuza atlama detay

-havuz içerisinde yüzen turistler detay

-Türk misafirler ile havuzda röp.

-buz sarkıtları detay



( BURSA - ÖZEL)- Uludağ'da oteller misafirlerine her türlü imkanı sunmaya çalışıyor BURSA



- Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden Uludağ yılbaşı tatili sebebiyle dolup taşıyor. Zirveye gelen yerli ve yabancı turistlerin bazıları eksi 15 derece soğukta kayak yaparken, bazıları ise açık havada havuz keyfi yaşıyor. Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ yoğun kar yağışının ardından dünya çapından ve yurt içinden gelen turistlerin uğrak yeri haline geldi. Dünyanın pek çok ülkesinden kış tatili için gelen turistler kayak, snowboard gibi kış sporlarının yanı sıra kar altındaki sıcak havuzlara yoğun ilgi gösterdi. Bununla birlikte otellerdeki doluluk oranı yıl başında 100'de yüze, sömestr tatili için yapılan rezervasyonlarda ise yüzde 95 oranına ulaştı. Otelciler gelen misafirlerine en iyi hizmeti sunmak için birbirleriyle yarışıyor. Uludağ'da bazı misafirler kayak yaparken, bazıları ise termometrelerin eksi 15 derece gösterdiği hava da havuz keyfi yapıyor. Etrafı karlarla çevrili olan havuza mayo ve şortlarıyla gelen tatilciler önce kara, ardından havuza atlıyor. Havuzun sıcaklığı 40 dereceye ulaşırken, tatilciler eksi on derecede ter atıyor. (HG-MŞ)

