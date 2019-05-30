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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ekrem İmamoğlu: 'Sandıklarda avukatlarımız görev alacak' - İSTANBUL

Ekrem İmamoğlu: 'Sandıklarda avukatlarımız görev alacak' - İSTANBUL

Ekrem İmamoğlu: "Sandıklarda avukatlarımız görev alacak" - İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'nun konuşması - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: - "Ben bu şehrin 16 milyon insanının derdiyle uğraşacağım. Bu şehrin nimetlerini bir avuç insana dağıtmayacağım, 16 milyon insana dağıtacağım"İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Ben bu şehrin 16 milyon insanının derdiyle uğraşacağım. Bu şehrin nimetlerini bir avuç insana dağıtmayacağım, 16 milyon insana dağıtacağım." dedi.
Seçim çalışmaları kapsamında Gültepe Sanayi Mahallesi'nde vatandaşlara seslenen İmamoğlu, İstanbul ’un, ülkenin mutluluğu için çaba gösterdiklerini belirterek, ''Ben size baştan, 'bağırma, çağırma kalmayacak, kötü dil olmayacak. Ben bu şehre sevgi dilini anlatacağım. Siyaset ahlaklı bir şekilde yapılacak. Asla bu yoldan vazgeçmeyeceğim.' dedim.'' ifadelerini kullandı.Kendisinin sevgiyi temsil etmek istediğini dile getiren İmamoğlu, "'Sevmek ayıp mı Allah aşkına? Eğer halka sevgi verirseniz o kadar güzel karşılık alırsınız ki bu inanılmaz bir keyif olur." dedi.
Özellikle bu dille konuştuğunu ve konuşmaya devam edeceğini aktaran İmamoğlu, "Ben ayırt etmeden, oy veren, vermeyen 16 milyon İstanbul luyu seviyorum. İstanbul 'da benim dışarıda tuttuğum bir kişi bile yok. Bu güzel ülkenin güzel insanlarıyla sevgi diliyle konuşmayanlar düşünsün.'' diye konuştu.
Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:''Onların yaptığını yapmayacağım, bir avuç insanın derdiyle uğraşmayacağım. Ben bu şehrin 16 milyon insanın derdiyle uğraşacağım. Bu şehrin nimetlerini bir avuç insana dağıtmayacağım, 16 milyon insana dağıtacağım. Az günümüz kaldı, 23 gün boyunca eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla, komşunuzla güler yüzlü konuşan herkesle muhabbet, sohbet edin. Asla münakaşa etmeyin. Benim onlara güler yüzlü selamımı siz kendi yüzünüzle gösterin, kendi dilinizde söyleyin. 23 Haziran'da hep beraber görev alacağız. Sandıklarda avukatlarımız görev alacak. Yüzbinlerce insan göreceksiniz seçim günü sandıkta, okulda, ilçede, ilçe seçimde... Komşularınıza, hemşehrilerinize söylemeniz için bir söz söylemek istiyorum. Mutlaka ve mutlaka önümüzdeki seçimi milletçe kazanacağız.''

Ara Güler Lyon Muhabbet Görece Uttu 

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