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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni Zelanda’daki cami saldırısına kınama Haberi

Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni Zelanda’daki cami saldırısına kınama Haberi

Esnaf ve vatandaş ziyaretlerinden görüntü

Başkan Adayı Hatıra Fotoğrafı İsviçre Cep Telefonu Yerel Seçim 

-Vatandaşlar sohbet ve fotoğraf çektirmesi
-İmamoğlu İsviçreli aileyle sohbet
-İmamoğlu konuşması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Yeni Zelanda’daki cami saldırısını kınayarak “Oradaki bu canlarımız için dua ediyoruz. Bu saldırıyı yapanları, inançlar üzerinden insanları birbirine düşürenleri kınıyoruz. Dünyayı ve insanlığı inançlar üzerinden savaşa sürükleyenleri de kınıyoruz” dedi.
31 Mart yerel seçim çalışmalarını Beykoz’da sürdüren Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Yenimahalle’deki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Cadde üzerindeki işyerlerine girerek esnafla sohbet eden İmamoğlu, bölgedeki vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Semtlerinde İmamoğlu’nu gören çok sayıda vatandaş hatıra fotoğrafı çektirebilmek için adeta sıraya girerken, bu sırada bir vatandaşın cep telefonunu alan İmamoğlu esprili bir dille “Ustası oldum artık. Her telefonlar fotoğraf çekebiliyorum” demesi gülüşmeler neden oldu. İmamoğlu’ndan İsviçre’den gelen aileye, “Bu şehirde İsviçre gibi mutlu olacaksınız” Yeni Mahalle’deki ziyaretleri sırasında İmamoğlu’nu gören bir aile evinin merdivenlerine çıkarak başkan adayını selamladı. Merdivene çıkan kadınla sohbet eden İmamoğlu, ‘Bu evde kadınlar ne derse o mu oluyor. Eski misin burada’ demesi üzerine kadın, ‘Biz İsviçre’deydik, bu yaz temelli dönüş yaptık. Biz İsviçre Zürich’e yakındık, yeni geldik’ diye cevap verdi. Bunun üzerine İmamoğlu, ‘Bu şehir de İsviçre gibi mutlu olacaksınız, merak etmeyin’ diyerek seçim turuna devam etti. İmamoğlu’ndan Yeni Zelanda’daki saldırıya kınama Seçim bürosu açılışındaki konuşmasına Yeni Zelanda’da Cuma namazında düzenlenen saldırıyı kınayarak başlayan Ekrem İmamoğlu, “Yeni Zelanda kötü bir olay olmuş, camiye bir saldırı oldu ve onlarca insan hayatını kaybetti. Oradaki bu canlarımız için dua ediyoruz, Allahtan rahmet diliyoruz, Mekanları cennet olsun. Bu saldırıyı yapanları kınıyoruz. İnançlar üzerinden insanları birbirine düşürenleri de kınıyoruz. Dünyayı ve insanlığı inançlar üzerinden savaşa sürükleyenleri de kınıyoruz. Allah’ım inşallah o tarz insanları hiçbir ülkede lider etmesin, kötü kötü cümlelerle insanları birbirine düşman eden hiç kimseyi yetkili kılmasın” diye konuştu.
“31 Mart’ta kötü dili olan iyi dili olana kaybedecek” Siyasetin kötü dilinden ve tartışmalardan uzak bir anlayışla seçim çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan İmamoğlu, “Dünyanın barışı huzuru çok önemli. Yaradan hiç kimseyi birbirine düşman olsun diye yaratmadı. Dolayısıyla kötülüğün kimseyle faydası yok, güzelliğin iyiliğin herkese faydası var. Biz iyi biliyoruz. 31 Mart’ta kötü dili olan iyi dili olana kaybedecek. İyi dil sevgi saygı dili kazanacak. Sizin güzel dualarınız iyi niyetli çalışmalarınızla, kimseyi kötülemeden, ayrıştırmadan kimsenin hakkında kötü bir cümle kullanmadan 31 Marta kadar çalışacağız, 1 Nisan’da da güzel derin bir güne uyanacağız” dedi.
(MB-HK-
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