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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ekrem İmamoğlu’nda koruma dehşetine ilişkin açıklama

Ekrem İmamoğlu’nda koruma dehşetine ilişkin açıklama

İmamoğlu açıklama

( İSTANBUL )- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu:- “Ben de aileden özür diliyorum” İSTANBUL

Polis Polis Memuru Memur Yakın Koruma Saldırı 


- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yakın korumalarının sözlü tartışma yaşadıkları sürücünün yolunu keserek silah çekerek darp etmeleri ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Koruma arkadaşlarımızın, ne yazık, böyle hiç de yakışmayan ve kabul etmeyeceğim şekilde vatandaşla bir diyaloğu oluşmuş. Benim yanımda olan hiç kimsenin böyle hadsizliği, tavrı davranışı olamaz. Ben de aileden özür diliyorum” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yakın korumalarının Beylikdüzü’nde sözlü tartışma yaşadıkları sürücünün yolunu keserek silah çekerek darp etmeleri olayı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının olayla ilgili sorularını cevaplayan İmamoğlu açıklamasında şu ifadelerde bulundu: “Süreci takip ediyorum. Koruma arkadaşlarımızın, ne yazık, böyle hiç de yakışmayan ve kabul etmeyeceğim şekilde vatandaşla bir diyaloğu oluşmuş. Tarif edilenler doğru değil. Darp, tekme tokat ve bunun gibi saldırı biçimleri doğru değil. Ama her ne koşulda olursa olsun, hangi koşulda olursa olsun benimle çalışan hiç kimsenin böyle bir münasebetsiz tavrına ve sürecine asla müsaade etmem. Etmeyeceğim de. Çok görüntüler oldu böyle, tekme tokat vesaire ama burada böyle bir şey yok. Belki başka görüntülerle karıştırmış olabilirler. Ama takibimde. Aileden de özür dilediler. Aile bu özrü kabul etti. Yani çoluk çocuk, eşi bu ayrı olsa da yapamazlar. Hiç kimse yapamaz. Birisi polis memuru arkadaş, diğeri güvenlik arkadaşımız. Süreci takip ediyorum. Gerekli soruşturma da yapılacak. Benim yanımda olan hiç kimsenin böyle hadsizliği, tavrı davranışı olamaz. Ben de aileden özür diliyorum, aile ile irtibattayım ben de kendileriyle görüşeceğim zaten.”
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