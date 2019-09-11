Ekrem İmamoğlu: '(Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı) Umarım güzel bir görüşme olacak' - ANKARA
Ekrem İmamoğlu: "(Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı) Umarım güzel bir görüşme olacak" - ANKARA - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıANKARA - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım