“Ekonomiye daha fazla odaklanacağız” - İSTANBUL

- Törenden görüntüler - Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: - “Türkiye 24 Haziran’dan sonra yeni bir sisteme geçti. Bu sistemin önceliği iki noktada toplanıyor. Birincisi ekonomiye daha fazla odaklanacağız. Daha fazla büyümeye, istihdama, üretime odaklanacağız” - “İkinci öncelediğimiz konu olan güvenlik ve terörle mücadele noktasında yakalanan başarıyı, teröristlerin bu topraklardan kökü kazınana kadar devam ettireceğiz”İSTANBUL (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye’nin 24 Haziran’dan sonra yeni bir sisteme geçtiğini belirterek, ekonomiye daha fazla odaklanacaklarını söyledi.
Bakan Tüfenkci, Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bütün sıkıntılara rağmen büyümeye devam ettiğini söyledi.
Ülkenin 24 Haziran’dan sonra yeni bir sisteme geçtiğini anlatan Tüfenkci, “Bu sistemin önceliği iki noktada toplanıyor. Birincisi ekonomiye daha fazla odaklanacağız. Daha fazla büyümeye, istihdama, üretime odaklanacağız. İnsanlarımızın refah düzeyini artırma noktasında daha hızlı ve etkin kararlar alabilmenin önünü yeni yapılanmayla beraber açmış olacağız. Daha çok erdemin, iradenin ve cesaretin hakim olduğu, Türkiye’nin agresif bir büyüme göstermesi noktasında önemli bir dönemece giriyoruz.” ifadelerini kullandı.İkinci önceledikleri konu olan güvenlik ve terörle mücadele noktasında yakalanan başarıyı, teröristlerin bu topraklardan kökü kazınana kadar devam ettireceklerini vurgulayan Tüfenkçi, “Bu noktadaki kararlılığımız da inşallah yeni dönemde daha da artarak devam edecek.” diye konuştu. Bakan Tüfenkci, “Eğitimde gelinen noktanın daha üst seviyelere çıkacağı, daha fazla demokrasi ve hukukun egemen olduğu bu yeni dönemin arifesinde böyle bir organizasyona bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyorum.” dedi. Konuşmasının ardından Tüfenkci, ödül takdiminde bulundu. - ÖdüllerEkovitrin Yılın Starları Ödülleri'ni kazanan kişi, kurum ve markalar şunlar oldu:İş Dünyası Liderlik Ödülü - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat HisarcıklıoğluTürkiye’de Yılın Vakıf İnsanı Ödülü - Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir KonukoğluTürkiye’de Yılın İş Adamı Ödülü - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali KoçTürkiye’de Yılın İş Kadını Ödülü - Halley Duvar Kağıtları Yönetim Kurulu Başkanı Dilek TerimerTürkiye’de Yılın CEO’su Ödülü - Halkbank Genel Müdürü Osman ArslanTürkiye’de Yılın Bankası Ödülü - Ziraat Bankasıİş Dünyası Onur Ödülü - Aytemiz Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail AytemizAB İş Dünyası Onur Ödülü - Avrupa İş Kulubü (EBCA) Başkanı Zbigniew RochİAÜ Tıp Fakültesi Yılın Sağlık Yatırımı Ödülü - İstanbul Aydın ÜniversitesiYılın Televizyon Kanalı Ödülü - TGRT HaberTürkiye’de Yılın Şirketi Ödülü - FuzulevYılın Yönetim Danışmalığı Ödülü - Pro GrupTürkiye’de Yılın İnovatif Markası Ödülü - RexoilAlmanya’da Yılın İnovatif Markası Ödülü - Premium DönerYılın Otomotiv Firması Ödülü - Mercedes - Benz TürkYılın Leasing Firması Ödülü - AkleaseUluslararası Yatırım Danışmanlığı Sektöründe Almanya’da Yılın Girişimcisi Ödülü - Ahmet SoytürkOtomotiv Hizmet Sektöründe Almanya’da Yılın Girişimcisi Ödülü - Turabi YıldızGayrimenkul Sektöründe Almanya’da Yılın Girişimcisi Ödülü - Jacqueline Bakır BraderYılın Lojistik Hizmet Sağlayıcısı Ödülü - SGS TransitnetHazır Giyimde Yılın Markası Ödülü - Giovane GentileYılın Vakfı Ödülü - Okçular VakfıTamamlayıcı Tıp Ödülü - Prof. Dr. Ahmet MarankiTürk Dünyası Ödülü - Sefer ÖzdemirYılın AVM’si Ödülü - Vadi İstanbul Yılın Halkla İlişkiler Şirketi Ödülü - Avantgarde İletişim Danışmanlığı